Учеников прикамской школы доставили в инфекционное отделение

СЕГОДНЯ 06:04 2018-10-26T06:04:33+03:00

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В Прикамье вновь массово заболели дети. 23 октября четверо учеников школы №16 Соликамска госпитализированы в инфекционное отделение городской детской больницы с острым гастороэнтеритом. Школьники разных классов жаловались на высокую температуру, боли в животе и тошноте.

Управление Роспотребнадзора начало проверку массового заболевания детей. В ходе проверки было проведено обследование пищеблока школы, были отобраны пробыводы, пищи, смывов с объектов внешней среды. Кроме того, организовано обследование сотрудников пищеблока.

По результатам обследования у заболевших детей выявлен норовирус. На вечер 25 октября состояние у всех пострадавших было удовлетворительное, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Отмечается, что среди учеников других школ Соликамска случаев обращения за медицинской помощью с симптомами гастроэнтерита не зарегистрировано.

Ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.