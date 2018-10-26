2018-10-26T06:04:33+03:00
Происшествия

Учеников прикамской школы доставили в инфекционное отделение

У заболевших детей выявлен норовирус
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Прикамье вновь массово заболели дети. 23 октября четверо учеников школы №16 Соликамска госпитализированы в инфекционное отделение городской детской больницы с острым гастороэнтеритом. Школьники разных классов жаловались на высокую температуру, боли в животе и тошноте.

Управление Роспотребнадзора начало проверку массового заболевания детей. В ходе проверки было проведено обследование пищеблока школы, были отобраны пробыводы, пищи, смывов с объектов внешней среды. Кроме того, организовано обследование сотрудников пищеблока.

По результатам обследования у заболевших детей выявлен норовирус. На вечер 25 октября состояние у всех пострадавших было удовлетворительное, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Отмечается, что среди учеников других школ Соликамска случаев обращения за медицинской помощью с симптомами гастроэнтерита не зарегистрировано.

Ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку в круглосуточном кафе
В пермском зоопарке белая медведица Милка готовится стать мамой
Дело Лаваша. В суде рассматривается жалоба пермских зоозащитников к полиции
В Прикамье хама и матершинника отправили в колонию строгого режима
«Социалка» - тема номер один
4 ноября в Перми не будут продавать алкоголь
В Перми прохожий задержал грабителя, который выхватил из рук девочки телефон
В Прикамье в лобовом столкновении с грузовиком «Ман» скончался водитель легковушки
В Перми силовики конфисковали большую партию алкоголя
В Перми Герой Советского Союза Василий Астафьев отметил 99-летие
В Прикамье ожидаются сильные дожди и ливни
В Перми нашли живым 77-летнего пенсионера, страдающего потерей памяти
Экс-жена пермского олигарха Елена Рыболовлева заняла третье место в списке богатейших женщин страны
Депутат Пермского ЗС: «Сегодня неизвестные расстреляли мой автомобиль»
Главу Краснокамска отправили в отставку
В Перми адвоката поймали с поличным на взятке
В Прикамье мотоциклист после аварии впал в кому
В Прикамье пациент больницы грабил женщин
В 2019 году в Прикамье два раза повысят тарифы на ЖКХ
Пермский аэропорт оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона о защите конкуренции
В Прикамье спасатели извлекли водителя «Лады» из искореженного автомобиля после ДТП с фурой
В Прикамье осуждены полицейские, которые били задержанных и незаконно помещали их в камеры
В Прикамье мужчины в противогазах ограбили магазин
В Перми «УАЗик» сбил 50-летнего мужчину на пешеходном переходе
В конкурсе «КП»-Пермь «Клиника года» проголосовали более 2 тысяч человек