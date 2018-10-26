Учеников прикамской школы доставили в инфекционное отделение
В Прикамье вновь массово заболели дети. 23 октября четверо учеников школы №16 Соликамска госпитализированы в инфекционное отделение городской детской больницы с острым гастороэнтеритом. Школьники разных классов жаловались на высокую температуру, боли в животе и тошноте.
Управление Роспотребнадзора начало проверку массового заболевания детей. В ходе проверки было проведено обследование пищеблока школы, были отобраны пробыводы, пищи, смывов с объектов внешней среды. Кроме того, организовано обследование сотрудников пищеблока.
По результатам обследования у заболевших детей выявлен норовирус. На вечер 25 октября состояние у всех пострадавших было удовлетворительное, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.
Отмечается, что среди учеников других школ Соликамска случаев обращения за медицинской помощью с симптомами гастроэнтерита не зарегистрировано.
Ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.