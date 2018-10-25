Депутат Пермского ЗС: «Сегодня неизвестные расстреляли мой автомобиль»

СЕГОДНЯ 19:46 2018-10-25T19:46:42+03:00

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В четверг, 25 октября, в центре Перми был обстрелян Land Cruiser депутата Законодательного Собрания Пермского края Егора Заворохина.

«Удивляет, насколько далеко люди могут зайти. Когда все методы «потопить» человека испробованы, в ход идут самые подлые поступки. Сегодня неизвестные расстреляли мой автомобиль», - написал Егор Заворохин на своей страничке в Фейсбуке.

Пользователи, комментируя данное сообщение, предположили, что автомобиль был обстрелян из пневматической винтовки.

Внедорожник был припаркован у зоомагазинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Внедорожник депутата был припаркован на пересечении улиц Борчанинова и Луначарского, неподалеку от зоомагазина «Игуана».

В краевой полиции сообщили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть данный факт.

Стекло автомобиля возможно разбито выстреломФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, Егора Заворохина, бывшего исполнительного директора завода им. Дзержинского, правоохранительные органы обвиняют в хищении средств предприятия.