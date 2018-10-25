Депутат Пермского ЗС: «Сегодня неизвестные расстреляли мой автомобиль»
В четверг, 25 октября, в центре Перми был обстрелян Land Cruiser депутата Законодательного Собрания Пермского края Егора Заворохина.
«Удивляет, насколько далеко люди могут зайти. Когда все методы «потопить» человека испробованы, в ход идут самые подлые поступки. Сегодня неизвестные расстреляли мой автомобиль», - написал Егор Заворохин на своей страничке в Фейсбуке.
Пользователи, комментируя данное сообщение, предположили, что автомобиль был обстрелян из пневматической винтовки.
Внедорожник был припаркован у зоомагазинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Внедорожник депутата был припаркован на пересечении улиц Борчанинова и Луначарского, неподалеку от зоомагазина «Игуана».
В краевой полиции сообщили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть данный факт.
Стекло автомобиля возможно разбито выстреломФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Напомним, Егора Заворохина, бывшего исполнительного директора завода им. Дзержинского, правоохранительные органы обвиняют в хищении средств предприятия.