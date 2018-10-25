2018-10-25T18:24:35+03:00
Политика

Главу Краснокамска отправили в отставку

Прокуратура обнаружила нарушения антикоррупционного законодательства
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Юлию Потапову освободили от должности.Юлию Потапову освободили от должности.Фото: архив "КП"
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Прокуратура Краснокамска проверил деятельность администрации города и выявила нарушения антикоррупционного законодательства.

- Было установлено, что родственница главы Краснокамского городского поселения занимала должность директора муниципальной гостиницы «Кама», - сообщили в краевой прокуратуре. - При этом глава Краснокамска, подписав со своей родственницей трудовой договор, являлась ее работодателем, а также прямым руководителем.

Такая ситуация, по мнению прокурора, вызывала конфликт интересов между главой Краснокамска Юлией Потаповой и ее подчиненной, что могло повлиять на надлежащее исполнение последней должностных обязанностей.

Прокурор внес в Краснокамскую городскую думу требование об освобождении Юлии Потаповой от должности главы Краснокамского городского поселения. Депутаты Думы, рассмотрев этот вопрос, отправили женщину в отставку.

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