В Перми адвоката поймали с поличным на взятке

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-25T14:39:49+03:00

Женщина говорила, что деньги нужно передать судье, а в действительности хотела присвоить их себе

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В Перми адвокат представляла интересы коммерческой фирмы в Арбитражном суде. В январе и феврале 2018 она неоднократно заявляла директору фирмы, что для положительного решения необходимо передать судье взятку в размере 350 тысяч рублей. В действительности, адвокат хотела забрать эти деньги себе.

Руководитель коммерческой организации заявил о вымогательстве в правоохранительные органы. Оперативники УФСБ и следователи по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю разработали план операции.

13 февраля в Перми директор фирмы передал адвокату денежные средства в сумме 150 тысяч рублей и 39 муляжей денежных банкнот номиналом 5 тысяч рублей каждая. В момент передачи денег вымогательница была задержана.

Суд приговорил женщину к одному году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет после отбытия основного наказания. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.