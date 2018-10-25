В Прикамье мотоциклист после аварии впал в кому

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-25T14:25:09+03:00

Сейчас он находится в реанимации Горнозаводской районной больницы

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24 октября в поселке Теплая Гора Горнозаводского района около 22 часов в серьезную аварию попал 20-летний мотоциклист.

Учащийся Горнозаводского политехнического техникума на мотоцикле ИЖ-Планета двигался по улице Победы со стороны Торговского переулка в направлении улицы Доменная. Студент сильно разогнался и в районе дома №2 по ул. Победы не справился с управлением. Мотоцикл съехал в кювет и опрокинулся.

Мотоциклист получил черепно-мозговую травму и в состоянии комы доставлен в реанимацию Горнозаводской районной больницы.

В Госавтоинспеции Горнозаводска напомнили, что 20-летний молодой человек был недавно виновником ДТП. 21 октября оставил автомобиль ВАЗ-21102 на проезжей части и в него врезалась «Лада Калина». Место ДТП он покинул, от органов дознания скрывался.

Ранее мы писали, что в Прикамье спасатели извлекли водителя «Лады» из искореженного автомобиля после ДТП с фурой.