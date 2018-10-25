В Прикамье пациент больницы грабил женщин

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-25T13:54:47+03:00

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В июле в Губахе при попытке ограбления женщины был задержан 35-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД несли службу на проспекте Ленина и услышали крики о помощи. Они поспешили на помощь и навстречу им выбежал мужчина. Грабитель попытался скрыться, но стражи порядка задержали его и доставили в отдел полиции.

Полицейские в ходе проверки выяснили, что мужчина ударил 58-летнюю женщину кулаком в лицо и выхватил сумку и пакет. В них находились вещи потерпевшей и документы. Ущерб составил 10 700 рублей.

В дежурной части была установлена причастность задержанного к совершению еще одного преступления. В тот же день на улице Коммунистической пытался вырвать сумку из рук 62-летней женщины. Он несколько раз ударил пенсионерку, но она не отдавала сумку, в которой были документы и деньги. Женщина стала громко кричать и звать на помощь. Опасаясь быть застигнутым на месте преступления, мужчина скрылся.

Кроме того, оказалось, что задержанный в момент совершения преступлений проходил лечение в местной больнице.

Губахинский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему 4 года 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.