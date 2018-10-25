В 2019 году в Прикамье два раза повысят тарифы на ЖКХ

СЕГОДНЯ 13:39 2018-10-25T13:39:19+03:00

Стоимость коммунальных услуг вырастет с 1 января и с 1 июля

Изменить размер текста: A A

Региональная служба по тарифам Пермского края сообщила, что в 2019 году плата за коммунальные услуги вырастет дважды. В первый раз рост будет связан из-за компенсации роста НДС с 18% до 20%. Коммунальные услуги вырастут с 1 января.

Второй раз тарифы изменятся с 1 июля 2019 года. Летом произойдет ежегодная индексация тарифов, из-за чего стоимость коммунальных услуг вновь вырастет.

Подорожание затронет услуги отопления, горячей и холодной воды, электричества, вывоза мусора.

Также в РСТ пояснили, что повысить тарифы с 1 января смогут только в тех регионах, где к началу 2019 года цены на услуги ЖКХ без учета НДС останутся такими же, как во втором полугодии 2018 года.

Напомним, что в Пермском крае размер прожиточного минимума власти не стали поднимать. Он останется на прежнем уровне.