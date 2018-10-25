Пермский аэропорт оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона о защите конкуренции

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-25T13:25:48+03:00

Он заключил договор на поставку оборудования без проведения торгов

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Пермское УФАС наказало пермский аэропорт за нарушение Закона о защите конкуренции и возбудила антимонопольное дело.

В декабре 2017 года Пермский аэропорт закупил системы видеонаблюдения у единственного поставщика АО «Белтел». Антимонопольщики установили, что ранее поставщики уже работали с аэропортом. Они устанавливали комплексную систему безопасности в здании нового терминала.

- Не имеет значения, какое именно общество работало ранее с аэропортом , - пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин. - Для того чтобы соблюсти Закон о защите конкуренции он должен был провести торги, по окончании которых определился бы победитель.

Пермское УФАС России оштрафовало АО «Международный аэропорт «Пермь» на 100 тысяч рублей. Должностное лицо также оштрафовано, сообщили в Пермском УФАС.