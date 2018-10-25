В Прикамье спасатели извлекли водителя «Лады» из искореженного автомобиля после ДТП с фурой

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-25T10:57:06+03:00

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24 октября около семи часов вечера на Сибирском тракте у деревни Катино Кунгурского района произошло столкновение большегруза МАЗ с автомобилем ВАЗ-2114. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб города.

- С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента из искореженного автомобиля был извлечен 35-летний водитель «четырнадцатой», - сообщили в городской службе спасения Кунгура. - Также пожарные и спасатели предотвратили возгорание автомобиля.

Пострадавший водитель отечественного автомобиля был передан медикам «скорой помощи» и доставлен в городскую больницу Кунгура.

Тем временем, в Перми «УАЗик» сбил 50-летнего мужчину на пешеходном переходе, Авария 24 октября в 7.35 в Свердловском районе. По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе около дома №15 по ул. Солдатова. Мужчина с переломами костей таза доставлен в больницу