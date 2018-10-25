В Прикамье осуждены полицейские, которые били задержанных и незаконно помещали их в камеры

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-25T10:40:03+03:00

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В Ильинском районе перед судом предстали сотрудники полиции. Их обвиняли в превышении должностных полномочий.

Так, доказано, что стражи порядка избили задержанных граждан и поместили их в камеру без законных на то оснований. Брат одного из потерпевших пытался вступиться и доказать представителям власти, что его родственника отправили в камеру незаконно. Возмущенного брата также побили и отправили за решетку.

Полицейские были уволены из органов внутренних дел за противоправные действия. Суд приговорил одного из бывших стражей порядка к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, он лишен права занимать должности в органах внутренних дел сроком на 1 год. Второй экс-полицейский отделался штрафом, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.