В Прикамье мужчины в противогазах ограбили магазин

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-25T09:48:56+03:00

Одного из грабителей задержали в Кунгуре, второго - в Перми

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В Кунгуре ночью двое мужчин в противогазах разбили стекло входной двери в магазин и проникли в помещение. Они бегали по торговому залу и хватали продукты. Они взяли алкоголь, кофе и кондитерские изделия и убежали. Ущерб составил 2700 рублей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали кражу. Благодаря записи удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 31-летние кунгуряки.

Одного из подозреваемых в краже оперативники задержали в родном городе. При обыске в квартире полицейские нашли противогаз, в котором он ограбил магазин.

Второго грабителя задержали в Перми. Он успел совершить еще одну кражу. Из торгового центра на Шоссе Космонавтов он вынес емкость с медом ценой в три тысячи рублей.

- Грабители водворены в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе краевого центра. - По фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.