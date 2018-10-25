2018-10-25T07:45:38+03:00
Происшествия

В Перми «УАЗик» сбил 50-летнего мужчину на пешеходном переходе

Мужчина с переломами костей таза доставлен в больницу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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24 октября в 7.35 в Свердловском районе краевой столицы был сбит пешеход. По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе около дома №15 по ул. Солдатова.

50-летний пермяк доставлен в больницу с переломами костей таза. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Тем временем, в Перми полиция ищет свидетелей наезда автомобиля на 57-летнюю женщину. Авария произошла 24 октября в Кировском районе в 7.15 возле дома №41 по улице Юнг Прикамья. 57-летняя женщина попала под колеса автомобиля. Водитель с места аварии скрылся, не оказав пострадавшей медицинскую помощь. В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести, госпитализирована в медицинское учреждение.

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