В конкурсе «КП»-Пермь «Клиника года» проголосовали более 2 тысяч человек
Конкурс «Комсомольской правды» «Клиника года» продолжается. Мы запустили его в октябре, и сейчас в конкурсе проголосовали более 2 тысяч человек. Пока самой популярной номинацией остается «клиника с лучшим сервисом». А лидер голосования - клиника «Генезис» в номинации «лучшая многопрофильная клиника». Ваш голос может стать решающим. Отдайте его за любимое медучреждение.
Ссылка на голосование: https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/perm_klinikagoda2018. Главный партнер конкурса - стоматологическая клиника «Астра-мед».
А для участников напоминаем, что в конкурсе могут принимать участие любые государственные и частные медучреждения Пермского края. Чтобы стать участником, необходимо заполнить регистрационную анкету, выбрать номинацию для участия в конкурсе «Клиника года-2018»Пермь и отправить документ на почту natalya.grechishnikova@phkp.ru. Ссылка на анкету есть на странице с голосованием.
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