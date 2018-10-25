В конкурсе «КП»-Пермь «Клиника года» проголосовали более 2 тысяч человек

СЕГОДНЯ 07:35 2018-10-25T07:36:09+03:00

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Конкурс «Комсомольской правды» «Клиника года» продолжается. Мы запустили его в октябре, и сейчас в конкурсе проголосовали более 2 тысяч человек. Пока самой популярной номинацией остается «клиника с лучшим сервисом». А лидер голосования - клиника «Генезис» в номинации «лучшая многопрофильная клиника». Ваш голос может стать решающим. Отдайте его за любимое медучреждение.

Ссылка на голосование: https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/perm_klinikagoda2018. Главный партнер конкурса - стоматологическая клиника «Астра-мед».

А для участников напоминаем, что в конкурсе могут принимать участие любые государственные и частные медучреждения Пермского края. Чтобы стать участником, необходимо заполнить регистрационную анкету, выбрать номинацию для участия в конкурсе «Клиника года-2018»Пермь и отправить документ на почту natalya.grechishnikova@phkp.ru. Ссылка на анкету есть на странице с голосованием.