2018-10-25T08:01:11+03:00
Происшествия

В Прикамье мать вынесла новорожденного ребенка на балкон, где он умер

Возбуждено уголовное дело
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Дикий случай произошел в Суксунском районе еще в сентябре этого года. Мать вынесла новорожденного ребенка на балкон. Младенец пролежал там несколько дней, и ребенка обнаружили уже мертвым.

В краевом следственном комитете там сообщили, что возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Подробности дела пока не раскрываются.

Тем временем, в Перми раскрыто дело об убийстве и изнасиловании двух девочек, совершенные 12 лет назад жителем Удмуртии. Летом 2006 года на железнодорожном вокзале станции Пермь-2 мужчина познакомился с двумя девочками. 13-летняя школьница и ее 12-летняя подружка сбежали из дома и педофил обманом привел их в безлюдное место в Дзержинском районе Перми. Там он изнасиловал и совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. После чего педофил убил школьниц.Суд над 41-летним мужчинойсостоится этой неделе

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