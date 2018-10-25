Росавиация отозвала допуск на выполнение рейсов Пермь – Кутаиси авиакомпании Utair

СЕГОДНЯ 07:17 2018-10-25T07:17:12+03:00

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Допуск, выданный компании «ЮТэйр» на выполнение рейсов из Перми в Кутаиси отозван по инициативе перевозчика. Информация опубликована на сайте Росавиации.

Напомним, что только в сентябре авиакомпания получила допуск на выполнение регулярных рейсов по этому маршруту, но затем решила их. Предполагалось, что из Перми в Кутаиси самолеты будут летать дважды в неделю.

Напомним, лоукостер «Победа» с 29 октября запускает регулярные рейсы из Перми в Тбилиси.

В сентябре состоялось открытие регулярных рейсов в Когалым, Сургут, Ханты-Мансийск и Минеральные Воды. С 27 сентября стартовала летная программа в Калининград авиакомпании «ЮВТ Аэро».

Тем временем, кондуктор автобуса «Пермь-Краснокамск» отсудила у перевозчика 450 тысяч рублей за увечья. 22-летняя девушка после аварии частично потеряла слух, лишилась пальца и до сих пор проходит реабилитацию