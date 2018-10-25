2018-10-25T06:58:31+03:00
Общество

В Прикамье пенсионеры добились ремонта в доме через прокуратуру

Администрация Пожвинского сельского поселения должна привести аварийное здание в порядок
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Юсьвинском районе пенсионеры обратились с жалобой на администрацию Пожвинского сельского поселения. Они заявили, что не могут проживать в аварийном доме. Жилье было предоставлено пенсионерам на основании договора социального найма.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что печь в частном доме имеет повреждения и не соответствует требованиям пожарной безопасности. Кроме этого, кровля дома протекает и постепенно разрушается, заявили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Прокурор направил иск в Кудымкарский городской суд, который принял решение, что администрация сельского поселения должна провести ремонт отопительной печи и крыши в муниципальном жилом помещении.

Тем временем. следователи проверят информацию о том, что в Прикамье пенсионерке с гниющими ногами не оказали помощь. У женщины началась трофическая язва

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