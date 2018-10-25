2018-10-25T06:38:24+03:00
Общество

В Пермском крае размер прожиточного минимума власти не стали поднимать

Он останется на прежнем уровне
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Правительство Пермского края установило величину прожиточного минимума в третьем квартале 2018 года. Соответствующее постановление размещено в среду на официальном интернет-портале правовой информации. Документ подписал исполняющий обязанности председателя правительства Пермского края Роман Кокшаров

Сейчас размер прожиточного минимума составляет для детей – 10 тыс 289 рублей, для пенсионеров – 8 тыс 279 рублей, а для работающих жителей Пермского края – 10 тыс 804 рубля. Средняя величина прожиточного минимума составила 10 тыс 098 рублей. По сравнению со вторым кварталом уровень прожиточного минимума не изменился.

Размер прожиточного минимума будет использоваться для осуществления мероприятий по социальной защите населения Пермского края в четвертом квартале 2018 года.

Тем временем, в Перми в 3 раза повысят размер земельного налога. За это проголосовали пермские депутаты. Раньше земельный налог давал ежегодно около 45 миллионов рублей поступлений в городскую казну. Теперь планируется получать за его счет 135 миллионов рублей.

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