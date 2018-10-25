2018-10-25T06:29:14+03:00
Общество

Пермское нелегальное казино силовики брали штурмом

В ходе обысков изъяты 26 жестких дисков
Константин КЯКИНЕН
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В одном из районов краевой столицы располагалось игорное заведение. Как сообщили в Росгвардии, организаторы нелегального бизнеса соблюдали жесткие меры конспирации.

Накануне правоохранители получили оперативную информацию и было принято решение брать казино штурмом.

- Офицеры СОБРа оказали силовую поддержку оперативникам ФСБ при задержании лиц, причастных к организации незаконной игорной деятельности, - заявили в Росгвардии. - В ходе обысков изъято 26 жестких дисков.

По факту организации нелегального игорного заведения возбуждено уголовное дело.

Тем временем, в Перми раскрыто дело об убийстве и изнасиловании двух девочек, совершенные 12 лет назад жителем Удмуртии. Летом 2006 года 13-летняя школьница и ее 12-летняя подружка сбежали из дома и он педофил обманом привел в безлюдное место в Дзержинском районе Перми. Там он изнасиловал и убил школьниц. Суд над педофилом состоится этой неделе

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