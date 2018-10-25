2018-10-25T06:11:39+03:00
Общество

В Перми за «Счастьем не за горами» будут наблюдать видеокамеры

Стоимость установленного оборудования составит 483 тысячи рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Юлия Лоза
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Две видеокамеры установят на пермской набережной. Одна будет направлена на арт-объект «Счастье не за горами», который в ближайшее время отремонтируют, а вторая будет следить за площадью у речного вокзала.

Пермская дирекция дорожного движения опубликовала заявку на установку оборудования на портале госзакупок. Стоимость работ оценивается в 483 тысячи рублей. Аукцион состоится 6 ноября. По условиям договора, камеры должны быть установлены в течение пяти дней с момента подписания контракта. Технику закупят в рамках краевой программы «Безопасный регион».

Напомним, что в ночь на11 октября арт-объект «Счастье не за горами» был испорчен. «Счастье» поменяли на «смерть», Впоследствии уличный художник Sad Face признался, что в том, что изменил арт-объект. В Перми было возбуждено уголовное дело по статье «вандализм».

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