Следователи проверят информацию о том, что в Прикамье пенсионерке с гниющими ногами не оказали помощь
Следователи проверят, как оказывали медицинскую помощь пенсионерке из Кизела, у которой гниют ноги.
Напомним, портал «Жизнь ДД» сообщил о том, что у 70-летней жительницы Кизела гниют ноги, так как из-за варикозного расширения вен у нее началась трофическая язва. Раны на ногах не заживают, и на жуткий запах уже жалуются соседи. Как сказано на портале, врачи не лечат пенсионерку. А лекарства, которые выписывают ей медики, женщина оплатить не может: из 8-тысячной пенсии четыре тысячи она тратит на аренду комнаты в общежитии, а на остальные деньги выживает.
- В сети опубликована информация о том, что в городе Кизеле медицинские работники бригады скорой помощи отказали в госпитализации пожилой женщин, - сообщается на сайте пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю. - Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего инициировано проведение доследственной проверки. В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников.