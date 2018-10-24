2018-10-24T21:31:02+03:00
Общество

Следователи проверят информацию о том, что в Прикамье пенсионерке с гниющими ногами не оказали помощь

У женщины началась трофическая язва
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Следователи проверят, как оказывали медицинскую помощь пенсионерке из Кизела, у которой гниют ноги.

Напомним, портал «Жизнь ДД» сообщил о том, что у 70-летней жительницы Кизела гниют ноги, так как из-за варикозного расширения вен у нее началась трофическая язва. Раны на ногах не заживают, и на жуткий запах уже жалуются соседи. Как сказано на портале, врачи не лечат пенсионерку. А лекарства, которые выписывают ей медики, женщина оплатить не может: из 8-тысячной пенсии четыре тысячи она тратит на аренду комнаты в общежитии, а на остальные деньги выживает.

- В сети опубликована информация о том, что в городе Кизеле медицинские работники бригады скорой помощи отказали в госпитализации пожилой женщин, - сообщается на сайте пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю. - Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего инициировано проведение доследственной проверки. В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников.

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