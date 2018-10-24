2018-10-24T19:52:45+03:00
Общество

В Перми разыскивают 77-летнего пенсионера, страдающего потерей памяти

Он ушел в лес и не вернулся
Елена КОНОВА
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Ориентировка из группы "ВКонтакте"Ориентировка из группы "ВКонтакте"
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Волонтеры разыскивают 77-летнего Россинского Леонарда Евгеньевича. Утром 23 октября он ушел в лес, который находится в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района. С тех пор его никто не видел.

Приметы

Леонард Евгеньевич был одет в черную болоньевую куртку, черную вязаную шапку, черные брюки и в желтые кроссовки. На вид пенсионеру 75-80 лет, рост – 165-170 сантиметров. У него серые глаза, седые волосы средней длины. Также Леонард Евгеньевич сутулится при ходьбе.

- Он страдает потерей памяти, ему нужна медицинская помощь, - сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Ранее мы писали о том, что в Пермском крае пропали 15-летние подростки. Через несколько дней они вышли на связь, но сказали, что боятся идти домой. В итоге их удалось найти и передать родителям.

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