В Перми в 3 раза повысят размер земельного налога

СЕГОДНЯ 16:23 2018-10-24T16:23:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты городской думы Перми поддержали предложение администрации о троекратном увеличении ставки земельного налога.

Теперь физическим лицам, являющихся собственниками земельных участков, придется платить не 0,1, а 0,3 процента от кадастровой стоимости земли. Речь идет об участках под индивидуальное жилищное строительство, под жилыми домами и объектами инфраструктуры, находящимися в долевой собственности жильцов.

По Перми таких собственников набирается около 30 тысяч.

Представители городской администрации Перми обосновывали необходимость увеличения ставки земельного налога тем, что в результате втрое вырастет поступление денег в городской бюджет, и эти средства можно будет направить на благоустройство.

Так, раньше земельный налог давал ежегодно около 45 миллионов рублей поступлений в городскую казну. Теперь планируется получать за его счет 135 миллионов рублей.

Согласившись с повышением, депутаты порекомендовали чиновникам поработать над собираемостью земельного налога – сейчас по нему большие недоимки.