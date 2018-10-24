В Прикамье нетрезвый водитель протащил инспектора ДПС на двери автомобиля

СЕГОДНЯ 15:06 2018-10-24T15:06:48+03:00

Сейчас он предстанет перед судом

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В Добрянке 23 июля инспектор ДПС остановил автомобиль. Нетрезвый водитель не выполнил законные требования полицейского об остановке. А при задержании оказал сопротивление и надавил на педаль газа. Он продолжил движение с инспектором ДПС, повисшим на водительской двери, сообщили в краевом следственном комитете.

Уголовное дело завершено. 26-летний житель Добрянки предстанет перед судом в применении насилия в отношении представителя власти.

Тем временем, полиция ищет свидетелей наезда автомобиля на 57-летнюю женщину. Авария произошла 24 октября в Кировском районе Перми в 7.15 возле дома №41 по улице Юнг Прикамья. 57-летняя женщина попала под колеса автомобиля. Водитель с места аварии скрылся, не оказав пострадавшей медицинскую помощь. В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести, госпитализирована в медицинское учреждение.