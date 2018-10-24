Полиция ищет свидетелей наезда автомобиля на 57-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-24T14:41:02+03:00

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Авария произошла 24 октября в Кировском районе Перми в 7.15 возле дома №41 по улице Юнг Прикамья. 57-летняя женщина попала под колеса автомобиля. Водитель с места аварии скрылся, не оказав пострадавшей медицинскую помощь. В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести, госпитализирована в медицинское учреждение, сообщили в городском управлении ГИБДД.

Всех, кому что-либо известно по данному факту, просим обратиться в любое отделение полиции или позвонить по телефонам 246-79-00, 261-99-99 или «02». Анонимность гарантируется.

Сотрудники полиции также напоминают, что оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия влечет лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или арест на срок до пятнадцати суток.

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