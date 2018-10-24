В Перми раскрыто дело об убийстве и изнасиловании двух девочек, совершенные 12 лет назад жителем Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-24T14:30:01+03:00

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Двенадцать лет назад педофил убил и изнасиловал двух девочек. Долгое время это преступление оставалось нераскрытым. И лишь в ноябре 2017 года 41-летний уроженец Удмуртии был задержан и на этой неделе предстанет перед судом.

По версии следствия, летом 2006 года на железнодорожном вокзале станции Пермь-2 мужчина познакомился с двумя девочками. 13-летняя школьница и ее 12-летняя подружка сбежали из дома и он педофил обманом привел в безлюдное место в Дзержинском районе Перми. Там он изнасиловал и совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. После чего педофил убил школьниц.

Следователями были опрошены десятки свидетелей, родственники девочек, назначены и проведены многочисленные судебные экспертизы. Объём материалов уголовного дела составил 12 томов.

Сейчас в первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела. 41-летний мужчина предстанет перед судом.