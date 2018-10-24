В Прикамье объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-24T14:06:40+03:00

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В ближайшие часы и 25 октября в Пермском крае, в том числе в Перми, ожидаются дожди и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным Пермского гидрометцентра, на территории Пермского края ожидается облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь. Днем на большей части территории пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

В региональном управлении МЧС добавили, что температура воздуха ночью +1,+6°, днем 7-12°. В экстренных случаях необходимо звонить по номеру «112».

Жителей Прикамья предупреждают: уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Берегите тепло в ваших домах (заклейте щели в окнах, закройте вытяжные отверстия). Для обогрева помещений используйте исправные электроприборы.