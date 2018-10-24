ВТБ поддержал Березниковский содовый завод

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-24T13:51:38+03:00

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Банк ВТБ в Пермском крае открыл кредитную линию в размере 200 млн рублей сроком на два года одному из крупнейших предприятий химической отрасли — «Березниковскому содовому заводу» (БСЗ).

Предприятие использует заемные средства на поддержание своей текущей деятельности.

Руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ по Пермскому краю Алексей Казаченко подчеркнул: «ВТБ рад оказать финансовую поддержку одному из старейших содовых заводов России в реализации проектов, направленных на укрепление его позиций как на внутреннем, так и на внешнем рынке».

Наиль Шамсутдинов, исполнительный ди ректор АО «Березниковский содовый завод», прокомментировал: «Кредитные средства, предоставляемые ВТБ, являются тем инструментом, который поспособствует динамичному развитию нашего предприятия».

Для справки:

АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ) — один из крупнейших производителей кальцинированной соды в России, его доля на товарном рынке составляет около 15%. 95,84% уставного капитала предприятия (99,13% обыкновенных акций) принадлежит АО «Башкирская содовая компания» (входит в «Башхим»).