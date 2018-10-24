2018-10-24T13:00:32+03:00
Общество

Кондуктор автобуса «Пермь-Краснокамск» отсудила у перевозчика 450 тысяч рублей за увечья

22-летняя девушка в ДТП частично потеряла слух, лишилась пальца и до сих пор проходит реабилитацию
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Утром 19 июля автобус №160 «Пермь-Краснокамск» попал в аварию. Водитель мчался по ул. Якутской в краевой столице со скоростью более 90 км/ч.

На перекрестке с круговым движением в Сосновом бору он не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и врезался в деревья.

Кондуктор автобуса получила открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы и обширные рваные раны. Кроме того, 22-летняя девушка лишилась пальца на руке, частично потеряла слух. Ее лицо и тело обезобразили шрамы. Она до сих пор проходит курс реабилитации, потеряла трудоспособность, испытывает ежедневные боли, передвигается с трудом, опираясь на трость.

Приговором Дзержинского районного суда г. Перми водитель автобуса был признан виновным и осужден к одному году тюремного заключения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, в течение двух с половиной лет.

Кроме того, Краснокамский городской суд частично удовлетворил иск кондуктора автобуса. ООО ТК «Автодан Плюс» должно заплатить девушке компенсацию в 450 тысяч рублей. В то время, как молодая женщина просила выплатить 500 тысяч рублей и расходы на лечение в размере 8 749 руб.

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