В Пермском крае юноша пытался изнасиловать работницу молочной фермы

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-24T12:36:20+03:00

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19 октября в Кунгурском районе ночью 18-летний юноша пытался изнасиловать 28-летнюю работницу молочной фермы. Женщина стала кричать, на помощь прибежали коллеги. Увидев их, юноша сбежал.

Утром женщина обратилась в полицию и было заведено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование», сообщили в краевом следственном комитете.

Молодого человека арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, пермячку осудили за то, что она взяла аванс за оказание интим-услуг и сбежала. Обманутый мужчина не растерялся и пошел в полицию. Личность девушки быстро установили и возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». В середине октября состоялось судебное заседание. С девушки взыскали в пользу клиента три тысячи рублей. Также ей присудили 180 часов общественных работ.