В Прикамье на сотрудницу почты напали вооруженные грабители

СЕГОДНЯ 12:16 2018-10-24T12:16:12+03:00

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В Чернушке водитель и работник почты перевозили крупную сумму денег для выплаты пенсий. В дороге на них напали вооруженные грабители. Работники почты защитить себя не могли, поскольку у них не было оружия.

К счастью, нападавшим преступникам не удалось довести задуманное до конца. Они не смогли украсть деньги и расправиться с сотрудниками почты.

Но сотрудница почты так перепугалась, что после нападения она угодила в психоневрологический диспансер с невротическим расстройством. После лечения ее признания непригодной к некоторым видам работ, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Чернушинский районный суд отметил, что работодатель не создал безопасные условия труда для работника. Водитель и сотрудница почты перевозили крупную сумму денег без огнестрельного оружия. Кроме того, по законодательству, перевозку должны были осуществлять трое человек, а не двое.

«Почта России» должна выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей. Пермский краевой суд оставил решение районного суда без изменений.