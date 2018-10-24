В Перми завершен ремонт Райского сада в Мотовилихе

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-24T11:47:06+03:00

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Любимое место отдыха мотовилихинцев Райский сад приведен в порядок. Подрядная организация ООО «Строительство Логистика Технологии» отремонтировала ротонду, а также лестницу, ведущую от улицы Братьев Каменских в сад. Кроме того, были установлены , новые урны, песочница для детей. Также обустроено перильное ограждение для маломобильных групп по центру при входе в сад, установлены скамейки, обустроен газон.

- Райский сад - отличное место для отдыха: ухоженная территория, рядом пруд, сюда часто приезжают свадебные пары для фотосессий, гуляют мамочки с детьми, бабушки. Я очень рада, что сделали ремонт Райского сада, - отметила председатель ТОС «Висим» Венера Преснякова.

Напомним, что в этом году благоустроены около 15 скверов. Ремонт проводится как в центре города, так и в отдаленных районах. На многих объектах работы уже завершены – сквер Авиаторов, бульвар им. Братьев Игнатовых, в сквере по улице Худанина, в сквере «Аллея Памяти» по улице Екатерининской и в сквере по улице Мира в поселке Новые Ляды, в сквере им. Мичурина. В ближайшее время будет открыт сквер им. Розалии Землячки, восстановленный в историческом виде.