В Березниках мужчина поджег машину бывшей супруги

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-24T11:20:28+03:00

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В Березниках в сентябре этого года у дома по улице Карла Маркса вспыхнул автомобиль «Ниссан-Икстрейл». Экстренные службы прибыли на место возгорания и локализовали пожар. Причиной возгорания стал поджог. Полицейские возбудили уголовное дело. Хозяйке автомобиля причинен ущерб в 1 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Следователи выяснили, что автомобиль поджег бывший муж владелицы машины. Дважды судимый за кражу и особое тяжкое преступление 33-летний мужчина задержан. Следствие продолжается.

Ранее мы писали, что в Прикамье пьяный пассажир избил таксиста и угнал автомобиль. В Осе 32-летний таксист довез пьяного клиента по адресу, который он назвал. Однако мужчина отказался платить и стал оскорблять водителя. Водитель решил не вступать в перепалку и вышел из машины. Разгоряченный пассажир последовал за ним и стал избивать его. Таксист стал звонить в полицию. В этот момент пьяный мужчина завел двигатель и уехал с места преступления. Через несколько метров он бросил машину на дороге и скрылся.