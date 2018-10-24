Прокуратура ответит на вопросы пермяков, которым не платят или задерживают зарплату
В четверг, 25 октября, прокуратура Пермского края проведет Прямую телефонную линию на тему: «Соблюдение прав граждан на своевременное и в полном объеме вознаграждение за труд».
Свои вопросы прокурору и представителю трудовой инспекции смогут задать пермяки, которым не платят или задерживают заработную плату.
Какие условия труда обязан обеспечить работодатель? Куда жаловаться на несоблюдение техники безопасности и незаконные вычеты из зарплаты или ее не выплату? Как оформляются трудовые отношения?
На эти и другие вопросы о трудовых правах граждан ответят:
- прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Пермского края Александра Евгеньевна Заварухина
- врио заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Запивалов Александр Владимирович.
Прямая телефонная линия пройдет 25 октября с 14 до 15 часов по телефону 8 (342) 217-53-36
Свои вопросы можно прислать заранее по электронной почте: smi_press@prokurorperm.ru