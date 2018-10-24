2018-10-24T11:07:05+03:00
Общество

Прокуратура ответит на вопросы пермяков, которым не платят или задерживают зарплату

Прямая телефонная линия состоится 25 октября
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото "КП"Фото "КП"Фото: архив "КП"
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В четверг, 25 октября, прокуратура Пермского края проведет Прямую телефонную линию на тему: «Соблюдение прав граждан на своевременное и в полном объеме вознаграждение за труд».

Свои вопросы прокурору и представителю трудовой инспекции смогут задать пермяки, которым не платят или задерживают заработную плату.

Какие условия труда обязан обеспечить работодатель? Куда жаловаться на несоблюдение техники безопасности и незаконные вычеты из зарплаты или ее не выплату? Как оформляются трудовые отношения?

На эти и другие вопросы о трудовых правах граждан ответят:

- прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Пермского края Александра Евгеньевна Заварухина

- врио заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Запивалов Александр Владимирович.

Прямая телефонная линия пройдет 25 октября с 14 до 15 часов по телефону 8 (342) 217-53-36

Свои вопросы можно прислать заранее по электронной почте: smi_press@prokurorperm.ru

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