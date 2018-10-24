Пермячку осудили за то, что она взяла аванс за оказание интим-услуг и сбежала

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-24T12:34:15+03:00

Теперь ей придется вернуть обманутому клиенту три тысячи рублей

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В октябре мировой суд Индустриального района вынес приговор в отношении матери двоих детей. Она обвинялась в мошенничестве.

- Девушка в ночное время встретилась с мужчиной, которому обещала оказать интим-услуги, - сказано в материалах дела. - Но в итоге она взяла у клиента три тысячи рублей, села в машину и уехала.

Обманутый мужчина не растерялся и пошел в полицию. Личность девушки быстро установили и возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». В середине октября состоялось заседание.

- Смягчающими ответственность обстоятельствами являются: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих малолетних детей, а также тяжелых хронических заболеваний, - написано в документах суда.

С девушки взыскали в пользу клиента три тысячи рублей. Также ей присудили 180 часов общественных работ.