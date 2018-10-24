В Прикамье пьяный пассажир избил таксиста и угнал автомобиль

СЕГОДНЯ 08:43 2018-10-24T08:43:46+03:00

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В Осе 32-летний таксист довез пьяного клиента по адресу, который он назвал. Однако мужчина отказался платить и стал оскорблять водителя. Водитель решил не вступать в перепалку и вышел из машины. Разгоряченный пассажир последовал за ним и стал избивать его. Затем он разбил стекло в машине, сел в салон и заперся.

Таксист стал звонить в полицию. В этот момент пьяный мужчина завел двигатель и уехал с места преступления. Через несколько метров он бросил машину на дороге и скрылся.

Полицейские Осы установили личность пассажира. Им оказался ранее судимый за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 31-летний житель города. Подозреваемого задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Ведется следствие, сообщили в краевой полиции.