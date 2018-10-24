2018-10-24T08:30:17+03:00
Общество

Пользователи ВТБ-Онлайн открыли вклады на 1 трлн рублей

Такие цифры появились после оглашения итогов 9 месяцев работы
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ВТБ продолжает развивать продажи своих продуктов в цифровых каналах. По итогам трех кварталов 2018 г. количество вкладов, открытых дистанционно, выросло с 34% до 57% в общем объеме. На сегодняшний день каждый второй вклад клиенты банка оформляют без посещения офиса. Наиболее популярны среди них вклады на срок до 1 года, доля которых составляет около 35%.

В настоящее время в ВТБ-Онлайн для депозитов, открываемых дистанционно, действуют повышенные процентные ставки, в частности, до 6,7% по вкладу «Максимум». Кроме того, минимальная сумма по всем видам вкладов снижена до 30 тыс. рублей. Процедура оформления депозита в онлайн-канале занимает несколько минут.

Количество активных пользователей ВТБ-Онлайн с начала года увеличилось на 924 тыс. человек, до 5,6 млн пользователей.

Открыть вклад в ВТБ-Онлайн можно по ссылке.

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