В Перми наркодилер фасовал марихуану на глазах у жены и маленькой дочери

СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-24T08:21:53+03:00

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30-летнего пермяка поймали с поличным при попытке сбыта марихуаны. Сделка проходила прямо возле подъезда дома на улице Мира, где проживает мужчина. По версии оперативников, дилер продавал наркотики в течение полугода.

Стражи порядка провели обыск в 10-метровой комнате коммунальной квартире, где мужчина жил вместе с женой и маленькой дочерью. Марихуана хранилась в кухонном шкафу, куда имеют доступ все домочадцы. Там же находился упаковочный материал и электронные весы, при помощи которых подозреваемый фасовал наркотик.

Сожительница подозреваемого заявила, что не знала, чем занимается ее возлюбленный. В полиции эту версию считают абсурдной. Ведь наркотики он хранил открыто.

- Всего оперативники изъяли около 10 граммов марихуаны, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В полиции возбудили уголовные дела по факту сбыта и покушения на сбыт запрещенных веществ. Мужчине грозит до 15 лет заключения.