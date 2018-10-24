2018-10-24T07:43:54+03:00
Общество

Информацию о 70-летней жительнице Кизела, которую отказываются лечить врачи, проверит краевой минздрав

Из-за варикозного расширения вен у женщины началась трофическая язва
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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У 70-летней жительницы Кизела Лилии Зеленюк гниют ноги. Из-за варикозного расширения вен у нее началась трофическая язва. Ее ноги покрыты открытыми ранами, которые не заживают. На жуткий запах уже жалуются соседи.

Женщина не может позволить себе тратить пенсию на лекарства, поскольку арендует жильё. Её собственный дом был разрушен. Шесть лет назад ее родной поселок Шахты прекратил свое существование из-за закрытия предприятий.С тех пор пенсионерка вынуждена скитаться по общежитиям.

Жительница Кизела Светлана обратилась в федеральный социальный проект поддержки населения «Жизнь ДД».

«Ей необходимо лечение, но доктора ведут прием либо лично, либо на дому платно, но ее пенсия составляет 8 тысяч рублей, 4 из которых она отдает за абсолютно пустую комнату в ужасной общаге. Платного врача она просто не потянет, ведь нужно еще что-то есть, покупать бинты и растворы. На нее просто плюнули, она заживо гниет в своей комнате», – пишет Светлана.

Врачи открещиваются от женщины, как от чумы, и не берутся за ее здоровье. В последний раз ей выписали мазь, которая стоит три тысячи рублей, но купить лекарство пенсионерка не может. Её пенсия составляет восемь тысяч рублей, четыре из которых уходят за комнату в общежитии.

Сейчас краевое министерство здравоохранения проводит проверку этого вопиющего случая.

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