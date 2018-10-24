В Пермском крае создадут современную Университетскую клинику

СЕГОДНЯ 06:47 2018-10-24T06:47:08+03:00

Сейчас определяют на базе какой больницы будет работать новое медицинское учреждение

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В Университетской клинике студенты медуниверситета смогут учиться у лучших врачей, отрабатывать практические навыки. В ней будут внедряться новейшие IT- и медицинские технологии. За счет круглосуточных телемедицинских консультаций экспертная помощь врачей Университетской клиники будет доступна всем врачам Прикамья.

В клинике будет работать несколько специализированных центров. В частности, рассматривается возможность создания научно-инновационного кардиологического центра, центра хирургии органов пищеварения, а также центра акушерства и гинекологии. В новой клинике планируют проводить комплексный скрининг беременных для раннего выявления врожденных пороков развития и хромосомных аномалий плода, а также внедрять современные репродуктивные технологии — в частности, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Создание Университетской клиники планируется на базе одной из крупных больниц региона с сильной экспертной базой — на эту роль сейчас рассматривается несколько учреждений. Определить базу авторы проекта - руководство Пермского государственного медицинского университета и краевого министерства здравоохранения - планируют к началу 2019 года.

- Мы ставим перед собой амбициозную задачу — повысить доступность узких специалистов высочайшего класса благодаря телемедицинским технологиям и даже больше - снизить смертность в регионе по отдельным группам заболеваний за счет раннего выявления и применения современных технологий, - отметила автор проекта, ректор ПГМУ Ирина Корюкина.