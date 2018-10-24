2018-10-24T06:15:59+03:00
Общество

В Пермском университете появится огромный уличный арт-объект

Темой граффити станет высшее образование и просвещение
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В Пермском университете решили создать огромное граффити. Темой арт-объекта, который украсит железобетонный забор вдоль университетского кампуса по улице Данщина, станет высшее образование и просвещение.

Уже стартовал конкурс эскизов граффити. Свои работы готовят студенты направления Искусства и гуманитарные науки философско-социологического факультета. Также поучаствовать может любой желающий, для этого до 11 ноября нужно подготовить эскиз, который соответствует условия конкурса.

- Университетский забор, как и любой другой в нашем городе, ощущается как некая граница, слепое пятно, не имеющее никаких других функций, кроме защитной, – рассказала доцент кафедры культурологии и социально-гуманитарных технологий Юлия Ветошкина. - Стритарт – это, прежде всего, коммуникация, приглашение вступить в диалог, над чем-то поразмыслить. Наш университетский граффитистский проект задумывается как еще одна визуализация конкретного и важного исторического места – классического университета.

Граффити по эскизу победителя конкурса будет нанесено весной 2019 года на железобетонном заборе вдоль университетского кампуса по улице Данщина, которое расположится на промежутке межу западной проходной и въездом на территорию городка.

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