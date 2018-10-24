В Перми департамент общественной безопасности эвакуировали после сообщения о бомбе

СЕГОДНЯ 06:04 2018-10-24T06:04:17+03:00

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23 октября в Перми эвакуировали людей из здания по ул. Сибирская, 10. В доме находится департамент общественной безопасности и ряд других организаций. В 15.10 там обнаружили подозрительный предмет, который приняли за бомбу.

На место происшествия выехали экстренные службы. Были привлечены кинологи с собаками. Территория была оцеплена, все люди, находящиеся в здании, эвакуированы.

- В ходе проверки предметов, представляющих опасность, обнаружено не было, - отметили в пресс-службе краевой полиции.

В пакете под лестницей находился обычный автомобильный аккумулятор, который вызвал такую реакцию. Сейчас полиция проводит проверку, выясняет, кто забыл или специально оставил пакет в здании.

Тем временем, в Перми пьяный мужчина пытался разгромить вход в магазин. Охраннику пришлось применить газовый баллончик. Он задержал дебошира и передал прибывшей полиции.