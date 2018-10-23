Пермские депутаты решили приобрести манеж «Спартак» за 160 миллионов

СЕГОДНЯ 18:49 2018-10-23T18:49:29+03:00

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Депутаты Пермской городской думы решили выкупить легкоатлетический манеж «Спартак» за 160 миллионов рублей. Сейчас он принадлежит обанкротившейся компании и выставлен на торги.

- Приобрести манеж и отремонтировать его получится дешевле, нежели строить новый объект, - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.

В «Спартаке» занимались около 500 ребят из спортивных школ «Олимпийские ракетки», «Ермак», «Нортон-Юниор», «Искра». Но в данный момент манеж закрыт – в сентябре здание было опечатано судебными приставами.

- Сотрудники прокуратуры и МЧС выявили в манеже «Спартак» многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей, в том числе детей, посещающих спортивные секции, - сообщили в УФССП по Пермскому краю. - По решению суда, легкоатлетический комплекс опечатан – его деятельность приостановлена до устранения нарушений правил пожарной безопасности.