У здания в центре Перми нашли подозрительный предмет

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-23T16:38:44+03:00

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Во вторник, 23 октября, в 15-10 в полицию поступило сообщение о том, что у одного из зданий Свердловского района обнаружен подозрительный предмет.

- В ходе проверки предметов, представляющих опасность, обнаружено не было, - добавили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали о том, что в Перми в очередной раз за последние несколько лет пытались ограбить банк. Вечером в пятницу, 19 октября, неизвестные грабители пытались взломать офис Бин-банка, расположенного на улице Ленина возле Театра-Театра. Ничего похитить налетчикам не удалось. В краевой полиции добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Не так давно, в августе этого года, грабители проникли в отделение банкомата на улице Мира. Тогда им тоже не удалось ничего похитить. По факту преступления также возбуждено уголовное дело.