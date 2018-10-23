2018-10-23T15:08:43+03:00
Происшествия

Пропавшие в Краснокамске подростки нашлись

Они сами пришли домой
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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Три дня искали двух подростков, которые ушли из дома 20 октября в Краснокамске. 14-летняя Мария Гут и 15-летний Никита Мазунин ушли из дома, никому ничего не сказав. 21 октября родственники ребят написали заявление в полицию. Вечером 22 октября дети сами вышли на связь и сказали, что вернутся домой 23 октября. После чего снова выключили телефоны.

Мама пропавшей девочки Юлия сообщила, что дети боялись идти домой, поскольку думали, что их сдадут в детдом. Подростки не сообщили, что их побудило уйти из дома и где они сейчас находятся.

Тем не менее, днем 23 октября они набрались смелости и вернулись. Об этом сообщили волонтеры ПСО «Поиск пропавших детей - Пермь и ПК». Они попросили снять все репосты.

Ранее мы писали, пропавшие в Краснокамске подростки вышли на связь, но боятся идти домой.

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