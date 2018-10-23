2018-10-23T14:54:18+03:00
Происшествия

В Перми пьяный мужчина пытался разгромить вход в магазин

Охраннику пришлось применить газовый баллончик
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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22 октября в 6.35 утра пьяный мужчина пытался выбить стеклянную дверь крупного супермаркета на ул. Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми.

По тревоге на место происшествия выехал ближайший экипаж группы быстрого реагирования компании. Он прибыл к магазину через одну минуту.

Прибыв на объект, охранник прошел к входу, где увидел неизвестного мужчину, который находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытался разбить стеклянную дверь магазина. Он пытался его задержать, но нарушитель оказал ожесточенное сопротивление. Тогда охраннику пришлось применить газовый баллончик, - рассказали в пресс-службе охранного агентства «Дельта».

После задержания охранник вызвал на место сотрудников полиции, которые прибыли на место через 30 минут.

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