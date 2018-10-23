Китайские электробусы протестируют в Перми

СЕГОДНЯ 11:44 2018-10-23T11:44:30+03:00

Они могут не подойти под пермский климат

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22 октября заместитель председателя Правительства и председатель совета директоров компании Юн Лу подписали меморандум о передаче двух электробусов из Китая для бесплатного тестирования в Перми. Отметим, что Китай и Пермский край с недавних пор начали тесное сотрудничество.

- Мы готовы представить регион в качестве инвестиционной площадки в России, - цитирует пресс-служба Максима Решетникова. - Нам интересно протестировать различные виды общественного транспорта, в том числе электробусы. Мы понимаем, что транспорт на этом виде топлива, пока существенно уступает дизельному или газомоторному транспорту по экономическим параметрам, но наступит время, когда они сравняются.

Главная задача - посмотреть, как автобусы будут работать в пермском климате. В дальнейшем, возможно, электробусы будут собирать и в Перми. Тестирование транспортных средств займет не менее 2 месяцев.