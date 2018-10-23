2018-10-23T11:33:13+03:00
Происшествия

В Прикамье осужденный пытался доставить в колонию героин во флаконе с шампунем

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии №13 в Губахе. Взяв телефон у неустановленного лица, заключенный через мобильное приложение приобрел героин массой 2,86 гр. Он организовал пересылку наркотиков во флаконе с шампунем.

Однако в ходе досмотра сотрудники исправительного учреждения обнаружили героин. Наркотики были изъяты, а на осужденного завели новое уголовное дело по статье 228.

Губахинский городской суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Тем временем, в Прикамье будут судить двух мошенниц, которые украли у 85-летнего пенсионера 40 тысяч рублей. Женщины представились работницами социальной службы. Когда пенсионер вышел из комнаты, мошенницы забрали все его сбережения в сумме 40 тысяч рублей и скрылись.

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