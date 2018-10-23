В Прикамье будут судить двух мошенниц, которые украли у 85-летнего пенсионера 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-23T10:46:58+03:00

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Неоднократно судимые 22-летняя девушка и ее 34-летняя подруга пришли к 85-летнему жителю поселка Углеуральский. Женщины представились работницами социальной службы и сказали, что они принесли положенную прибавку к пенсии, но у них нет сдачи с пятитысячной купюры.

Пожилой мужчина впустил мошенниц к себе в квартиру и достал из места кошелек и передал сдачу обвиняемым. Когда пенсионер вышел из комнаты, женщины забрали все его сбережения в сумме 40 тысяч рублей и скрылись.

Сотрудниками полиции Губахи расследование уголовного дела завершена, материалы переданы в суд. Обвиняемые в краже находятся под арестом.

Не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками различных социальных служб, поликлиники, ЖКХ и т.д., - советуют полицейские. - Перед тем как впускать их в дом, попросите показать в дверной глазок документы, а лучше перезвоните и уточните, направляли ли к вам того или иного специалиста. Помните, лучше не впустить в дом незнакомого человека, чем впустить преступника.