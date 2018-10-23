2018-10-23T10:21:26+03:00
Происшествия

Пропавшие в Краснокамске подростки вышли на связь, но боятся идти домой

Дети позвонили накануне вечером и сказали, что 23 октября вернутся
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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Пропавшие в Краснокамске 14-летняя Мария Гут и 15-летний Никита Мазунин вышли на связь. Маша позвонила маме накануне и сказала, что они собираются вернуться домой сегодня, 23 октября, днем.

Мама девочки сказала, что дети еще дома не появились. Они не сообщили, что их побудило уйти из дома и где они сейчас находятся.

- Маша сказала, что они боятся идти домой, - сообщила мама девочки Юлия. - Просили не сдавать их в детдом.

Родные подростков не забрали заявление из полиции. Розыск детей продолжается.

Напомним, что 14-летняя Мария Гут и 15-летний Никита Мазунин ушли из дома 20 октября и не вернулись. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Девочка была одета в черную куртку, синие джинсы, белые кроссовки. На шее был хомут серого цвета. На мальчике была куртка, как на фото, черные штаны, черные кроссовки.

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