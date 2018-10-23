Житель Прикамья наказан за повторную езду в пьяном виде

СЕГОДНЯ 09:56 2018-10-23T09:56:00+03:00

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38-летний житель Осы признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. В апреле его в Осе остановили инспекторы ДПС. В ходе медицинского освидетельствования у водителя было установлено состояние алкогольного опьянения.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ с отбыванием в местах, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю. - Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами всех категорий на 2 года.

Ранее мы писали, что 22 октября около 19.30 произошло дорожно-транспортное происшествие на трассе Пермь-Екатеринбург. На 14 км дороги 41-летний водитель грузовика «Рено Мастер» стал перестраиваться в левый ряд и не убедился в безопасности маневра. Фура столкнулась с автомобилем «Хендай Солярис», который двигался в попутном направлении.